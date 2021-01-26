بسبب الـ"أوفر برايس».. أسعار تويوتا كورولا ترتفع في السوق المصرية

أعلن الوكيل الحصري للعلامة التجارية تويوتا في مصر، عن السيارة تويوتا كورولا موديل 2021، والتى تم طرحها فى السوق بثماني فئات وهي: "الفئة الأولى M/T، الفئة الثانية A/T Basic ، الفئة الثالثة Active Plus ، الفئة الرابعة STD ، الفئة الخامسة Comfort plus ، الفئة السادسة F/O، الفئة السابعة بـ400 ألف، والفئة الثامنة H/L".









ولكن بسبب ظاهرة الأوفر برايس، شهد طراز كورولا زيادات سعرية فرضها الموزعون والتجار عليها فى حدود 17 إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.









وتستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.









وتضم السيارة تويوتا كورولا عددا من الكماليات، أهمها جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية.









وتم طرح عدد من وسائل الأمان فى السيارات تويوتا كورولا موديل 2021 من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.









أما عن الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا فى مصر فتأتى كالتالى:

- مانيوال / ACTIVE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 295,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 320,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE+ 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 323,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 355,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT + 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 358,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 385,000 جنيه

- FULLOPTION / أوتوماتيك / فتحة سقف 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 405,000 جنيه

- أوتوماتيك / GR 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 455,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر460,000 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد 2021 بسعة محرك 1800 CC وبسعر 576,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2021 بسعة محرك 1800 CC وبسعر 616,000 جنيه