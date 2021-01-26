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توك شو

لتقوية العضلات.. تمارين البيلاتس للياقة البدنية.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:10 ص
تمارين لتقوية عضلات
تمارين لتقوية عضلات الأذرع
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هاجر إبراهيم
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"،  صباح اليوم الثلاثاء ، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" بشرم الشيخ، التي قدمت خلال فقرة اليوم، بعض تمارين اللياقة البدينة "البيلاتس".

وتمتاز رياضة البيلاتس بإمكانية مُمارستها من قِبل جميع الفئات العُمرية بغض النظر عن اختلاف مستويات اللياقة البدنية لدى هذه الفئات؛ إلا أنه يُوصى بأخذ المشورة والنصيحة من الطبيب المُختص قبل مُمارسة البيلاتس من قِبل الشخص الذي يمتلك أي سجلٍ مرضي؛ فقد تُحظر مُمارسة تمارين هذه الرياضة على الأشخاص الذين يكون مُعدل ضغط الدم لديهم غير مُستقر، أو الذين يُعانون من هشاشة العظام، أو خطر تجلُط الدم، ويُفضَّل البدء بمُمارسة هذه الرياضة من خلال التمرُن بمساعدة مُدربٍ مُعتمد، بحيث يضمن الشخص بأن مُمارسته لهذه الرياضة تتم بشكلٍ صحيح.

كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا، بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميا في الساعة الثامنة صباحًا.
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