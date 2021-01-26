ليست صفقة يرجع إليها كما يريد .. محلل سياسي يكشف فرص عودة ترامب للحياة السياسية

قال الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي، إن ادارة جو بايدن لامريكا الفترة القادمة ستذهب باتجاه الايمان بفكرة حل الدولتين والمفاوضات، لذلك اسرائيل لن تسعى للقضية، لان اسرائيل تسعى لتكون حركة حماس طرفا حقيقيا في السلطة لانها تقول "ان حماس طرف في المفاوضات".





وتابع الدكتور جهاد الحرازين، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تلك السياسة المتبعة من قبل اسرائيل تفشل الرؤية الامريكية ، وعلى رأسها الرئيس جو بايدن باتجاه المفاوضات، وتعطيل المشهد وتجميده مرة اخرى.





وأردف ان ادارة اوباما هي التي اتخذت قرار مجلس الامن المتعلق بالاستيطان 234 في نهاية 2016، متوقعا انه لا عودة مرة اخرى لترامب على الساحة السياسية الامريكية، معقبا: "ترامب حكم على نفسه بالفشل، والانتهاء من الحياة السياسية لان الحياة السياسية ليست صفقة عقارات يرجع اليها كما يريد".