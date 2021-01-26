رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك لا يمانع في انتقال مصطفى محمد لاعب الفريق، إلى صفوف سانت إيتيان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.





وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:" مصطفى محمد رفض العرض التركي والذي كان مجرد كلام ولا يرتقي إلى العرض الرسمي".





وأضاف شوبير:" سانت إيتيان أرسل 3 اعتذارات لمجلس إدارة الزمالك، وهذا الأمر دعاية للمجلس الحالي، ويدل على الانضباط، وأن الإدارة مش بالزعيق والصريخ".





وتابع شوبير:" سانت إيتيان خسر أول أمس بخمسة أهداف أمام ليون، وموقفهم حرج في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الـ 16 بـ 19 نقطة، ويرون أن الأمل في مصطفى محمد".





وتابع شوبير:" مصطفى عايز يحترف، لكنه رمى الكرة في ملعب الزمالك".





وقال شوبير:" الباب اتفتح تاني في الزمالك لكن المشكلة في المبلغ اللي طلبه الزمالك وطريقة الدفع.





وتابع شوبير:" جائحة كورونا تسببت في أزمة مالية كبرى في العالم كله، وبالتالي الصفقات تتم حاليا بالتقسيط، ولكن في نفس الوقت الزمالك يعاني من أزمة مالية عديدة حتى من قبل أزمة فيروس كورونا".





وقال شوبير:"إن آخر رقم عرضه سانت إيتيان مقابل ضم مصطفى محمد 5 مليون دولار والزمالك رفعه إلى 6 مليون دولار، لكن تصريحات رئيس سانت إيتيان أفسدت كل شئ".





واختتم شوبير:" باب انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان لا يزال مفتوحا ومصطفى عايز يحترف، وإدارة نادي الزمالك لا تمانع، لكن طريقة الدفع هي من ستسحم هذه الأمر في النهاية".



