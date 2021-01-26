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حوادث

بأكثر من مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 150 طربة حشيش بمطروح

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:48 ص
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح


تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح من ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) بحوزة (عنصرين إجراميين) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

 وبمواجهتهما اعترقا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و50ألف جنيه) تقريبًا .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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