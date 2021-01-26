بأكثر من مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 150 طربة حشيش بمطروح





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح من ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) بحوزة (عنصرين إجراميين) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.





وبمواجهتهما اعترقا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و50ألف جنيه) تقريبًا .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.