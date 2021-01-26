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تعليم

مش هتتلغي ولا تتأجل.. أحدث 20 تصريحا رسميا لوزير التعليم لحسم جدل الامتحانات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:47 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
حالة من الجدل مازالت تسيطر على الأسر المصرية التي لديها طلاب يدرسون في المدارس، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر أي معلومات اكيدة عن مصير امتحانات طلاب المدارس وسط توترات فيروس كورونا التي ساعدت على انتشار الشائعات المثيرة للجدل والتي تهدف لـ إرباك الطلاب وتشجيعهم على عدم المذاكرة تحت شعار " طول ما في كورونا مفيش امتحانات .. كبر مخك".

وفي هذا الصدد، حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تحذير المواطنين مرارا وتكرارا من خطورة الانسياق وراء الاخبار الغير رسمية التي يتم تداولها كل ساعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، مشددا على أنه لا يجب على الرأي العام تصديق أي قرار لم يصدر بشكل مباشر و واضح و رسمي من وزارة التربية والتعليم و وزيرها في بيان رسمي للجميع.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أحدث 20 تصريح ردا على شائعات امتحانات طلاب المدارس :

-  لا نية لإلغاء الامتحانات واستبدالها بأبحاث

- لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول وإقامتها في مايو القادم تحت أى ظرف.

-  الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني ونظام عقد الامتحانات يوم ١٤ فبراير.

- على الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول.

- لا  نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام بسبب تداعيات ذروة فيروس كورونا.

كل ما يكتب عن مواعيد الامتحانات "قبل 14 فبراير " هو اجتهادات او اشاعات او بلبلة لا علاقة للوزارة بها من قريب او بعيد.

- لن تعقد امتحانات الاعدادية اونلاين خلال اجازة نصف العام

- لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

- سيتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات

- لن يتم امتحان طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي إلكترونيا من المنازل أثناء اجازة نصف العام

 امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، ستعقد بـ النظام الإلكتروني عبر التابلت بدون أي تدخل للعنصر البشري فيها

- سيقوم الكمبيوتر بإعداد كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة  فى 5 ثوانٍ، وذلك قبل الامتحان مباشرةً 

-سيعد نموذج امتحان الثانوية العامة من 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيط الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفا عند كل طالب".

ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات

نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 سيقضى على ظاهرة "شاومينج"

- الغش والتسريب في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 سيكون مستحيلا

-سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة

-من المقرر أن يساهم الطالب في دفع تكلفة المحاولتين الثانية والثالثة (المحاولات الإضافية) مع الوزارة

- تقرر حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة

-ستتيح وزارة التربية والتعليم قبيل امتحانات الثانوية العامة 2021 العديد من نماذج الامتحانات لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات

- الدولة المصرية لن تتنازل عن تطبيق أساليب تقييم عادلة هذا العام ، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب 

- لن يتم تصعيد طالب للصف التالي إلا بعد تقييمه تقييما تربويا عادلا.

- تناشد وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب والمعلمين بعدم  تداول أى معلومات بدون التحقق "اولا" من  وجود الخبر على الروابط الرسمية التالية : 

- وزير التعليم : اذا لم تجد الخبر على مواقعنا الرسمية اعلم أنه  كاذب وإشاعة.
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