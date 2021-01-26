مش هتتلغي ولا تتأجل.. أحدث 20 تصريحا رسميا لوزير التعليم لحسم جدل الامتحانات

- لا نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام بسبب تداعيات ذروة فيروس كورونا.
- كل ما يكتب عن مواعيد الامتحانات "قبل 14 فبراير " هو اجتهادات او اشاعات او بلبلة لا علاقة للوزارة بها من قريب او بعيد.
- لن تعقد امتحانات الاعدادية اونلاين خلال اجازة نصف العام
- لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.
- سيتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات
- لن يتم امتحان طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي إلكترونيا من المنازل أثناء اجازة نصف العام
- امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، ستعقد بـ النظام الإلكتروني عبر التابلت بدون أي تدخل للعنصر البشري فيها
- سيقوم الكمبيوتر بإعداد كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة فى 5 ثوانٍ، وذلك قبل الامتحان مباشرةً
-سيعد نموذج امتحان الثانوية العامة من 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيط الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفا عند كل طالب".
- ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات
- نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 سيقضى على ظاهرة "شاومينج"
- الغش والتسريب في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 سيكون مستحيلا
-سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة
-من المقرر أن يساهم الطالب في دفع تكلفة المحاولتين الثانية والثالثة (المحاولات الإضافية) مع الوزارة
- تقرر حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة
-ستتيح وزارة التربية والتعليم قبيل امتحانات الثانوية العامة 2021 العديد من نماذج الامتحانات لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات
- الدولة المصرية لن تتنازل عن تطبيق أساليب تقييم عادلة هذا العام ، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب
- لن يتم تصعيد طالب للصف التالي إلا بعد تقييمه تقييما تربويا عادلا.
- تناشد وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب والمعلمين بعدم تداول أى معلومات بدون التحقق "اولا" من وجود الخبر على الروابط الرسمية التالية :
- وزير التعليم : اذا لم تجد الخبر على مواقعنا الرسمية اعلم أنه كاذب وإشاعة.