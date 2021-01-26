مش هتتلغي ولا تتأجل.. أحدث 20 تصريحا رسميا لوزير التعليم لحسم جدل الامتحانات

- لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول وإقامتها في مايو القادم تحت أى ظرف.

- الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني ونظام عقد الامتحانات يوم ١٤ فبراير.

- على الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول.

- لا نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام بسبب تداعيات ذروة فيروس كورونا.





- كل ما يكتب عن مواعيد الامتحانات "قبل 14 فبراير " هو اجتهادات او اشاعات او بلبلة لا علاقة للوزارة بها من قريب او بعيد.





- لن تعقد امتحانات الاعدادية اونلاين خلال اجازة نصف العام





- لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.





- سيتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات





اقرأ ايضا | التعليم: نخطط لتوزيع أجهزة تابلت ولاب توب على الطلاب من 4 ابتدائي لـ 3 اعدادي



- لن يتم امتحان طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي إلكترونيا من المنازل أثناء اجازة نصف العام





- امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، ستعقد بـ النظام الإلكتروني عبر التابلت بدون أي تدخل للعنصر البشري فيها





- سيقوم الكمبيوتر بإعداد كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة فى 5 ثوانٍ، وذلك قبل الامتحان مباشرةً





-سيعد نموذج امتحان الثانوية العامة من 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيط الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفا عند كل طالب".





- ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات





- نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 سيقضى على ظاهرة "شاومينج"





- الغش والتسريب في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 سيكون مستحيلا





-سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة





-من المقرر أن يساهم الطالب في دفع تكلفة المحاولتين الثانية والثالثة (المحاولات الإضافية) مع الوزارة





- تقرر حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة





- ستتيح وزارة التربية والتعليم قبيل امتحانات الثانوية العامة 2021 العديد من نماذج الامتحانات لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات





- الدولة المصرية لن تتنازل عن تطبيق أساليب تقييم عادلة هذا العام ، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب





- لن يتم تصعيد طالب للصف التالي إلا بعد تقييمه تقييما تربويا عادلا.





- تناشد وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب والمعلمين بعدم تداول أى معلومات بدون التحقق "اولا" من وجود الخبر على الروابط الرسمية التالية :





- وزير التعليم : اذا لم تجد الخبر على مواقعنا الرسمية اعلم أنه كاذب وإشاعة.