هاربة من 121 حكما.. سقوط المرأة الحديدية فى قبضة رجال الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، حيث تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من القبض على المرأة الحديدية لهروبها من ١٢١ حكما بإجمالى حبس ٨٦ سنة.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على ملاحقة الهاربين من أحكام وتسليمهم للعدالة.





فقد تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط سيدة محكوم عليها فى ١٢١ حكم حبس جزئى وغرامات "مبانى – سرقة تيار كهربائى" بإجمالى حبس ٨٦ سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت ٧ ملايين جنيه.





وأقرت أمام اللواء محمد عبد الله نائب مدير مباحث القاهرة بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.