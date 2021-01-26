صحة الدقهلية تضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إدارة العلاج الحر والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، بتشديد الرقابة على مراكز العلاج والمستشفيات الخاصة وسوق الدواء، حيث تشكلت لجنة من العلاج الحر مع الرقابة التجارية ومفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية اليوم للمرور على مركز غير مرخص في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة.





وأسفرت نتيجة أعمال التفتيش عن قيام المركز بعمل البوتكس والفيلر وأنه يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والكريمات مابين أدوية مهربة وغير مرخصة، بالإضافة الى أصناف منتهية الصلاحية.





كما أسفرت الحملة عن ضبط حوالي1500 كبسولة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية بالإضافة الى كونها باهظة الثمن 153 أمبولات وفيال مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية و361 عبوات كريمات تنوعت مابين مهربة وغير مسجلة.





وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها للرقابة التجارية لعمل المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



