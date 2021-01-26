محافظ أسيوط: تطوير وتجهيز 27 وحدة صحية ضمن مشروعات "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة طب أسرة الهمامية بمركز البدارى للوقوف على معدلات التنفيذ، وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان كما تفقد أعمال تنفيذ مدرسة عزبة الحاج أحمد للتعليم الأساسي بقرية العتمانية وذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد ... رافقه خلال الجولة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز وبعض المهندسين المشرفين على المشروعات.





حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد وحدة طب أسرة الهمامية والتي تم تنفيذها على مساحة 1503 متر بتكلفة اجمالية بلغت 5 ملايين و705 آلاف جنيه واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء، مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظًا على صحتهم ونهو كل الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.







كما استكمل المحافظ جولته بمركز البدارى بتفقد أعمال انشاء مدرسة عزبة الحاج أحمد بقرية العتمانية وتابع معدلات التنفيذ واستمع إلى المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ للمشروع مشددًا على مراعاة الاشتراطات الفنية والقياسية وجودة الأعمال في التنفيذ ونهو المشروع وفقًا للخطة الزمنية.





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وقال محافظ أسيوط إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.







وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على توفير كل السبل وتذليل جميع العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.



