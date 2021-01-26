بتكلفة مليار و958 مليون جنيه.. تنفيذ 13 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ ١٣ ألفا و٢٤٨ مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و٩٥٨ مليونا و٥٤١ ألف جنيه، لتوفر ٤٤ ألفا و٤٠٩ فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.





اقرأ أيضا:

استجابة للأهالي.. تمهيد طرق قرية الحوض الطويل في الشرقية.. صور





وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها).





وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٠٠ مشروع بقيمة ٢٦٠ مليونا و٢٩٦ ألفا و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٦٢٠ مشروعا بقيمة ٢٤٣ مليونا و٢٩٥ ألفا و٢٥٠ جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ١٧٢٨ مشروعا بقيمة ٢٣٣ مليون جنيه.





ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.





وعلى جانب آخر، تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة الطيار أحمد أبو هاشم بكفر شاويش التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمقامة بتكلفة 6 ملايين و508 آلاف جنيه، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة الخدمة التعليمية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد محيط المدرسة والفصول الدراسية ، مشيدًا بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول و إستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به.

كما استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 1700 م2 وتتكون من 5 طوابق وتضم 16 فصل مدرسي ، و تم إستلام الموقع نهاية مارس 2020 م وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 95 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية فبراير 2021 .