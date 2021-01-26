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فن

من الجيم.. دينا فؤاد تنشر فيديو جديدا لها أثناء تدريباتها الرياضية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة دينا فؤاد، فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت دينا فؤاد ، فى الفيديو وهى تقوم بعمل التمارين بالجيم .

وعلقت على الفيديو قائلة: " دا اللى بيحصل أول لما أغنية لعمرو دياب تشتغل فى مكان". 

وعلقت دينا فؤاد: "كل سنه وانتى طيبة يا اغلى حاجة فى حياتى وأحلى حاجه فى دنيتى واعز واغلى حد لقلبى ، ربنا يخليكى ليا مش عارفه من غيرك حياتى كانت هتبقى عامله ازاى ماليتى عليا دنيتى وفرحتى قلبى وعنيه انتى هديه ربنا سبحانه وتعالى ليا اغلى هديه الحمدوالشكر ليك يارب".

وأضافت دينا فؤاد "امنيتى ليكى فى عيد ميلادك الستر والصحه ربنا بحميكى ويحفظك من كل شر بحبك قد كل حاجه حلوه وانتى كل حاجه حلوه".

ونجحت  دينا فؤاد، مي مسلسل "جمال الحريم" فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انتهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساءً، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة "إم بى سي 4" فى الساعة 9 مساءً والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرًا.
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