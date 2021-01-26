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اقتصاد

عيار 21 بـ 814 جنيها.. استقرار سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأسبوع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:21 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب فى مصر فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 698 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 814 جنيها.

أسعار الذهب في مصر 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 930 جنيها

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 814 جنيها


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 698 جنيهات

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6512 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1865 دولارا بحسب آخر تحديث.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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