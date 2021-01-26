سلبية مسحة لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة جاءت سلبية.





وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة.





وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن اللقاء القادم وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد الفترة المقبلة من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة المنافسة على قمة الدوري الممتاز.





وأكد المدرب للاعبين أنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم في تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة، وشرح باتشيكو بعض الأمور الفنية والتكتيكية القرر تنفيذها في تدريب اليوم.



