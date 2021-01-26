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أخبار العالم

الكويت: تسجيل 505 إصابات جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:16 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 162282 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 957 حالة.

ووفقا لصحيفة الأنباء فقد أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم شفاء 537 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 155303 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، رفضت شروط شركة موديرنا الأمريكية التي اعتمد لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد كأحد اللقاحات الفعالة ضدة في العالم، بنسبة تتجاوز ال90 %، وذلك لأسباب لا تتعلق باللقاح ذاته ولكن لشروط الشركة التوريدية للبلد العربي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتيىة.

قالت وزارة الصحة الكويتية في بيانها "لقد تم رفض الاتفاق مع الشركة الأمريكية نظرا للشروط الموضوعة، أبرزها عدم الالتزام بتوريد كميات محددة من لقاحها المضاد ل​كورونا​ للبلاد".

أضافت"  من بين شروط موديرنا عدم الموافقة على حق الوزارة في إرجاع %30 من الجرعات، في حال عدم الحاجة إلى استخدامها لاحقا".

وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد أولى كميات لقاح أسترازينيكا - ​أكسفورد وترخيص وصولها، المتوقع خلال الشهر المقبل إلى الكويت.

وذكرت إنها بعد موافقتها على أكسفورد، فإن الوزارة تراقب آخر تطورات ​التجارب السريرية​ ومستجداتها ونتائجها على لقاح شركة جونسون آند جونسون التي تعمل على تطويره، ومن المرتقب اعتماده وترخيصه خلال أسبوعين، حيث يتميز بأنه مكون من جرعة واحدة.
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