أسسها رفاعة الطهطاوي .. الألسن من مدرسة إلى كلية









يعود الفضل في انشاء كلية الألسن إلى الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي في سنة (1351هـ-1835م)، والذي أسس اول مدرسة للالسن في مصر بهدف انشاء جيل قادر على تعريب الثقافات الأخرى من خلال الكتب والاتصال بهذه الثقافات.





وفي عام 1839 تخرجت اولى دفعات مدرسة الألسن، بينما اغلقت المدرسة لأكثر من مرة إلا أنه ظلت ثابتةوتخرج منها أجيال من المترجمين ، والمطلعين على الثقافات الأخرى.









كان اول الهدف للكلية هو تخريج مترجمين يعملون في خدمة المصالح والمدارس الحكومية، بينما يكون وضعت قوانين التعليم سنة 1836-1837م، حيث مدت المدارس بمعلمين لتعليم اللغة.









خصصت مدرسة الألسن للدراسة المسائية حيث كانت تتيح الفرصة لكل الطلاب إتقان اللغة حيث قد إنشاء في سراى محمد بك الدفتر دار بحى الأزبكية (فى مكان فندق "شبرد" القديم)، ثم نقلت فى أوائل عصر عباس الأول إلى الناصرية، وقد عادت مدرسة الألسن إلى الحياة فى صورة أخرى حين عين رفاعة الطهطاوى ناظرا ثانيا (وكيلا) للمدرسة الحربية "بالحوض المرصود" فى حى السيدة زينب بالقاهرة، ثم رئيسا لها بعد أن انتقلت إلى القلعة، ثم مبنى متواضع بشارع رمسيس مقابل مستشفى الدمرداش شغلته بعدها "مدرسة المعلمات".







