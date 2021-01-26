منصة حصص مصر تذيع بثا مباشرا لمراجعة الرياضيات لـ أولى ثانوي .. غدا

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في رسالة لطلاب الصف الاول الثانوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تابعوا البث المباشر لمراجعة درس الرياضيات "تكوين المعادلة التربيعية المعلوم جذارها" غدا الأربعاء الموافق ٢٧ يناير 2021 ، في تمام الساعة٧:٠٠ مساءً.

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بمختلف المدارس الموجودة بجميع انحاء جمهورية مصر العربية ، إلى ضرورة متابعة منصة حصص مصر غدا .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن منصة حصص مصر ستتيح لطلاب الصف الاول الثانوي غدا ، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.





جدير بالذكر أن ، منصة "حصص مصر" هي منصة إلكترونية جديدة أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام لطلاب مرحلة الثانوية العامة.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".





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وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".





كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.





ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.



