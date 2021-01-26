تدارك الأزمة ممكن.. رئيس الحكومة التونسية يتحدث أمام البرلمان

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ضرورة إصلاح الخلل في الحكومة، منوها أن تدارك الأزمة ممكن.





جاء ذلك خلال كلمة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه.





وذكر المشيشي في كلمته: "يجب أن تتوقف الشعبوية وأن يتم استبدالها بالمسؤولية.. تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام".





كما اعترف رئيس الحكومة التونسية بأن الأوضاع السياسية في البلاد مضطربة، مشددا في الوقت نفسه على أن التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط، لا ينفع شيئا ويضر بالبلد.









وجدير بالذكر تشهد تونس الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.





يذكر أنه قبل ساعات من بدء التصويت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية.



