نائب محافظ قنا يتفقد المؤسسات الحكومية والمشروعات الخدمية بقريتي دندرة والمحروسة

أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية موسعة بقريتي دندرة و المحروسة التابعتين لمركز ومدينة قنا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة و مسئولي البيئة و شئون المجالس و خدمة المواطنين.





شملت جولة نائب المحافظ، المرور على الوحدات المحلية للقريتين للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة وللوقوف على حجم الخطوات التي اتخذتها تلك الوحدات فيما يتعلق بتنفيذ البنية المعلوماتية بالمراكز التكنولوجية التابعة لها بما يتماشى مع خطط التنمية نحو التحول الرقمي.





كما شملت الجولة، المرور على عدد من الطرق الداخلية والترع و المصارف المائية و الوحدات الصحية ومنافذ البيع بهدف الوقوف على حجم الاحتياجات بتلك القطاعات التي قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وإدراج تلك الاحتياجات ضمن خطط التنمية المزمع تنفيذها.





وأكد عمر، أنه لم يعد هناك أولوية في الاهتمام بالمدينة على حساب القرية في ظل القيادة السياسية الحالية و التى وضعت على عاتقها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء بكافة القري و النجوع المصرية من خلال العديد من المبادرات التي تم ويجري تنفيذها.





و أكد نائب المحافظ، ضرورة تضافر كافة الجهود للتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.





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