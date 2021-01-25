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حوادث

قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:47 م
احتفات عيد الشرطة
احتفات عيد الشرطة
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يوسف رجب

وزع عدد من القيادات الأمنية بمركز قوص جنوب قنا، برئاسة العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، ورود و شيكولاته على المواطنين، اليوم الاثنين، احتفالا بالعيد الـ 69 للشرطة المصرية.


بدأت وفد الشرطة جولته من ميدان الحماية المدنية شمال مدينة قوص مرورًا بميدان النوبة حتي ميدان المسجد العمرى، و عدد من الشوارع الرئيسة بالمدينة.

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وأكد مأمور مركز شرطة قوص، خلال تواجده مع المواطنين بالشارع، قوة التلاحم والتكاتف بين المواطن و رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن والأمان للشارع.


ووصف مأمور المركز، دور الشرطة فى الشارع بـ " الميثاق الأبدى"  لخدمة المواطن بتحقيق الأمن والأمان المنشود.


وفى سياق آخر وجه وفد " شباب من أجل التنمية بقوص " بقيادة الناشط الاجتماعي هاني أنيس، الشكر للعميد جمال سالمان، مأمور مركز قوص، الوفد المرافق له علي هامش زيارة قاموا بها صباح اليوم الاثنين ، لمركز شرطة قوص، مشيدين بالدور الفاعل لمؤسسات الشرطة من خلال حفظ الأمن ودعم الخطط التنموية لمؤسسات الدولة ضمانا لتحقيق تنمية حقيقية علي أرض وطننا الغالي مصر الحبيبة.

قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة
قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة
قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة
قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة
قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة
قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة
قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة
قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة
قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة
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