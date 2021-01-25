قيادات أمنية توزع حلوى وورود على المواطنين بشوارع قوص احتفالًا بعيد الشرطة

وزع عدد من القيادات الأمنية بمركز قوص جنوب قنا، برئاسة العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، ورود و شيكولاته على المواطنين، اليوم الاثنين، احتفالا بالعيد الـ 69 للشرطة المصرية.





بدأت وفد الشرطة جولته من ميدان الحماية المدنية شمال مدينة قوص مرورًا بميدان النوبة حتي ميدان المسجد العمرى، و عدد من الشوارع الرئيسة بالمدينة.

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وأكد مأمور مركز شرطة قوص، خلال تواجده مع المواطنين بالشارع، قوة التلاحم والتكاتف بين المواطن و رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن والأمان للشارع.





ووصف مأمور المركز، دور الشرطة فى الشارع بـ " الميثاق الأبدى" لخدمة المواطن بتحقيق الأمن والأمان المنشود.





وفى سياق آخر وجه وفد " شباب من أجل التنمية بقوص " بقيادة الناشط الاجتماعي هاني أنيس، الشكر للعميد جمال سالمان، مأمور مركز قوص، الوفد المرافق له علي هامش زيارة قاموا بها صباح اليوم الاثنين ، لمركز شرطة قوص، مشيدين بالدور الفاعل لمؤسسات الشرطة من خلال حفظ الأمن ودعم الخطط التنموية لمؤسسات الدولة ضمانا لتحقيق تنمية حقيقية علي أرض وطننا الغالي مصر الحبيبة.