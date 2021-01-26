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رياضة

عودة ميسي.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو بكأس إسبانيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:14 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا  استعدادا لمواجهة رايو فاييكانو، المقرر لها غدا، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة برشلونة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتهاء عقوبة إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد الإسباني، بسبب طرده أمام أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو  - تينياس.

خط الوسط: جوردي ألبا  - أراخو -   لينجليت -  فيربو  - مينجويزا.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بويج - موريبا - بيانيتش - بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي  - عثمان ديمبلي -ترينكاو- جريزمان - برايثوايث.

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