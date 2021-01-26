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محافظات

دون إصابات.. خروج قطار الديكوفيل عن شريط السكة الحديد بسباعية أسوان .. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:33 م
خروج قطار الديكوفيل
خروج قطار الديكوفيل عن شريط السكة الحديد
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شاذلي عبد الفتاح
تعرض جرار قطار الديكوفيل الخاص بنقل محصول القصب إلى الخروج عن مساره بشريط السكة الحديد بمنطقة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان دون وقوع إصابات، وتم إخطار الجهات المختصة بالواقعة.

وكانت قد بدأت الواقعة عندما كان قطار الديكوفيل الذى يجر خلفه عربات محملة بمحصول القصب قادم من زراعات القصب فى طريقه إلى مصنع سكر ادفو عندما خرج جرار القطار عن القضبان خلف مدرسة أحمد إبراهيم عيد بالسباعية ادفو وانقلاب عربة محملة بالقصب، تم إخطار الجهات المختصة لإعادة القطار لمساره، ورفع حمولة العربة.

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هذا وكان قد تعرض 7 أشخاص اليوم الثلاثاء لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبرى السلسلة بمدينة كوم أمبو شمال أسوان .

وكانت قد تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة السلسلة بكوم أمبو ووجود مصابين ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انقلاب ميكروباص علي طريق السلسلة، وإصابة 7 تم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، مع تحرير محضر بالواقعة .

هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك توجيهات مستمرة لتنفيذ المتابعة الدقيقة لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في بشرى سارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة والذى أصبح بمثابة حلم ونقلة نوعية تستهدف تغيير وجه الحياه والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى والتجمعات الريفية والذى يمثلون الجزء الأكبر من سكان الجمهورية  .

ولفت أشرف عطية في تصريحاته إلى أن هذا المشروع الضخم لتطوير قرى الريف المصرى يستهدف على مستوى محافظة أسوان 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية بمركزى كوم أمبو وإدفو بما يمثل ثلثى سكان المحافظة بأجمالى 893،5 ألف نسمة من أهالى المركزين .

وكشف محافظ أسوان عن دخول المبادرة الرئاسية لحيز التنفيذ على مستوى المحافظة حيث تم بدء طرح وإسناد المشروعات التنموية المختلفة بالتنسيق مع الهيئات والشركات المنفذة مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بواقع 10 مشروعات كأسبقية أولى .
دون إصابات.. خروج قطار الديكوفيل عن شريط السكة الحديد بسباعية أسوان .. شاهد
دون إصابات.. خروج قطار الديكوفيل عن شريط السكة الحديد بسباعية أسوان .. شاهد
دون إصابات.. خروج قطار الديكوفيل عن شريط السكة الحديد بسباعية أسوان .. شاهد
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