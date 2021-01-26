شاهد.. تفاصيل المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ1500 قرية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أن هناك توجيهات مستمرة لتنفيذ المتابعة الدقيقة لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة الرئاسية، للتطوير الشامل لـ 1500 قرية ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في بشرى سارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة ، والذى أصبح بمثابة حلم ونقلة نوعية تستهدف تغيير وجه الحياة ، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى والتجمعات الريفية والذى يمثلون الجزء الأكبر من سكان الجمهورية .





ولفت أشرف عطية في تصريحاته ، إلى أن هذا المشروع الضخم لتطوير قرى الريف المصرى يستهدف على مستوى محافظة أسوان 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية بمركزى كوم أمبو وإدفو، بما يمثل ثلثى سكان المحافظة بأجمالى 893،5 ألف نسمة من أهالى المركزين .





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وكشف محافظ أسوان، عن دخول المبادرة الرئاسية لحيز التنفيذ على مستوى المحافظة ، حيث تم بدء طرح وإسناد المشروعات التنموية المختلفة بالتنسيق مع الهيئات والشركات المنفذة مع الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بواقع 10 مشروعات كأسبقية أولى ، بالإضافة إلى قيام قطاعات الرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية والطرق، وذلك بعد قيام المحافظة بحصر المستهدف من المشروعات داخل هذه القرى والتجمعات الريفية وتصويرها على أرض الواقع .





وأكد أنه تم عقد جلسات إستماع لممثلى الأهالى لعرض خطط الجهات التنفيذية ، مع الوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم الجماهيرية ، موضحًا بأنه سيتم بدء الأعمال لعرض الخطط التنموية على ممثلى أهالى القرى المستهدفة، بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورنا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية المختلفة .





وأضاف اللواء أشرف عطية، بأن لجلسات الإستماع العديد من النتائج الإيجابية لما تقدمه من تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بالقطاعات التحتية و الخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، وقد تم خلال هذه الجلسات الرد على كافة الإستفسارات التي يعرضها الأهالى بعد عرض مشروعات القطاعات المخطط تنفيذها .





وأوضح أشرف عطية ، بأن المشروعات ستتم بواسطة: " الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى" ، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء ، ويتم عرض نتائج هذه الجلسات على المحافظ ثم رفع نتائجها أولًا بأول إلى المستوى الأعلى حتى يتسنى تلبيتها بالشكل المطلوب في صورة مشروعات خدمية متنوعة .





وأشار إلى أن هذا يتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة التى تشمل مرحلتين بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280,7 مليون جنيه حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع باستثمارات 82.7 مليون ، وجارى طرح مشروعات المرحلة الثانية بأجمالى 53 مشروع وبإعتمادات 198 مليون جنيه ، فضلًا عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " والتي أستفاد منها 142 أسرة من الأكثر إحتياجًا بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلها بتكفل مخالفات البناء لهم .