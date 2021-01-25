محافظ أسوان: تقديم الخدمات للمواطنين من خلال منظومة الشباك الواحد ..شاهد

يعتبر المواطن على حق ويجب أن يستقبل بحسن المعاملة مع التفاعل المباشر مع الشكاوى والمشاكل لوضع الحلول السريعة والعاجلة لها وتلافى تفاقمها، ولن نسمح بتقديم الخدمة وتلبية مطالبه إلا من خلال منظومة الشباك الواحد عبر مراكز التطوير التكنولوجى المنتشرة بجميع مدن ومراكز المحافظة.





كانت هذه أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء رئاسته لجلسة اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، بجانب اللواء أشرف أدريس مساعد مدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية والعسكرية، وخلال الاجتماع أعلن اللواء أشرف عطية عن إحلال وتجديد سيارات البيك آب ( الكبود ) بسيارات ميكروباص حديثة بواقع 712 سيارة ومتبقى 288 سيارة على مستوى مدينة أسوان والذى سيتم تفريغها من هذه السيارات بنهاية يونيو القادم بينما لن يتم تشغيلها بمختلف مدن ومراكز المحافظة بنهاية العام الحالى .





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وشدد أشرف عطية على ضرورة التنسيق بين مركز معلومات شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية GIS ومسئولى المساحة للإنتهاء من عمليات تدقيق الإحداثيات والوصف لملفات التقنين والتى وصلت حتى الآن إلى 2116 طلب من إجمالي 3125 طلب بإجمالى متحصلات وصلت لنحو 31 مليون جنيه .





وأكد أشرف عطية على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمحليات لتنفيذ الضبطية القضائية مع المخالفين لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مع تكثيف رؤساء المراكز والمدن لأعمال النظافة العامة ووضعها كأسبقية أولى من خلال تحديد المسئوليات وتقسيم المدن لقطاعات لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين في هذا الملف الحيوى ، على أن يتوازى مع ذلك تفعيل آلية تحصيل رسوم النظافة بشكل قانونى من المحلات والجهات المختلفة لتوفير موارد مالية يتم الإستفادة منها بالشكل المطلوب .





مكلفًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتفعيل الخط الساخن للشركة للتجاوب السريع مع أي شكاوى للمواطنين ، مع القيام بمراجعة كافة مطابق الصرف الصحى لتوفير أغطية للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات من أي أضرار .





ووجه المحافظ إدارة المرور والمحليات بمراجعة تراخيص مركبات التوك توك ومصادرة أي مخالف منها لتحقيق السيطرة المطلوبة ، وبالتوازى مع ذلك يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأجهزة الأمنية للتعامل الرادع مع المخالفين داخل الأسواق والقضاء على العشوائيات ، على أن يتم توريد أي مضبوطات للخضراوات والفاكهة والمستلزمات المختلفة لدور رعاية الأيتام .





مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مشروعات حياة كريمة والمبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية والتي من بينها 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو حيث يتم التواصل المباشر للمحافظ مع الوزراء والجهات المختصة لسرعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه .





وأشاد عطية بتأكيد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر على منح ذوى الإعاقة والمرافق تخفيضًا بنسبة 50 % من قيمة التذكرة عند السفر بالقطارات المكيفة والعادية وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية التي تستخرج من وزارة التضامن الإجتماعى ، بجانب تقديم التسهيلات في الخدمة من خلال تخصيص شباك لحجز وصرف التذاكر للمحطات المركزية لعدم تضررهم من الوقوف أمام الشباك مع الجمهور .



