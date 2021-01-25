بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 .. محافظ أسوان يقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الشرطية.. شاهد

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، وأيضًا لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية الأمن وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة ألـ ٦٩ ، في أجواء وطنية صادقة تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة حيث قدمت مختلف فئات وطوائف المجتمع الأسوانى، ورافق المحافظ فى زيارته لمبنى مديرية أمن أسوان قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية .





وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الزيارة تأتى عرفانًا وتقديرًا لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952 ، ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية بالروح والنفس دفاعًا عن شرف الوطن والذى أصبح واحة للأمن والإستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة .









وهنأ اللواء عصام عثمان مدير الأمن بتولي مسئولية الأمن في محافظة أسوان حيث سيكون هناك تنسيق وتعاون كامل لتحقيق السيطرة الأمنية والسلم الاجتماعي والانضباط المطلوب في الشارع الأسواني .





وأضاف محافظ أسوان بأن جينات الصمود وسمات البطولة متأصلة فى أرض مصر وستظل دومًا الصخرة التى تتحطم عليها كل محاولات العبث والنيل من أمن واستقرار وطننا الغالى .





وأوضح المحافظ بأن ذلك يعد بمثابة تجسيد حى لروح التماسك وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة الإرهاب الأسود وعبور التحديات والمضى قدمًا فى إستكمال مسيرة التنمية المنشودة وبناء الدولة الحديثة.





وكان قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد أعمال الإصلاح الجارية لخط المياه الرئيسى بقطر12 بوصة والذى يربط محطة فريال لمياه الشرب بمناطق وسط المدينة بعد تعرضه للكسر أمام حديقة فريال بكورنيش النيل .





واقرأ أيضًا:و أمر المحافظ فور إبلاغه بحدوث الكسر بسرعة الدفع بفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل السريع مع الحادث وإحتواء تداعياته بالشكل المطلوب .