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تعليم

وكيل تعليم أسوان يشهد تدريبات التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بقاعة مدرسة أحمد أبازيد للغات بإدارة أسوان التعليمية، تدريبات التنمية المهنية لرفع كفاءة مهارات معلمات رياض الأطفال، وقد رافقه الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية،  وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام بحضور سهير عبدالرؤوف موجه عام رياض الأطفال.

 التدريب يستمر لمدة أربعة أيام ويتم تنفيذه فى جميع الإدارات التعليمية حيث يستهدف أول يومين تدريب المعلمات على تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ رياض الأطفال وعلاج الضعف القرائى والكتابى لدى بعض الأطفال، والتعرف على مخرجات الحروف والصوتيات فى اللغة العربية، وكيفية تقوية عضلات الكتابة لدى الطفل عن طريق تمارين معينة.

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بينما يستهدف آخر يومين كيفية تحسين المهارات الحسابية لدى الطفل والتدرج فى مصفوفة المدى والتتابع، وكيفية إجراء عمليات حسابية بطريقة بسيطة.

وبنهاية التدريب قدم وكيل الوزارة الشكر للمدربين وهم عبير أحمد حسين، وعفاف محمود النجار موجهى لغة عربية صفوف أولى بإدارة أسوان التعليمية، ومحمد جلال مرتضى و علاء محمد جلال موجهى رياضيات صفوف أولى بالمديرية وإدارة أسوان على الجهد المبذول فى تقديم المادة العلمية بأسلوب شيق واستخدام وسائل تعليمية بسيطة.

كما شهد الدكتور خالد قبيصى ومرافقيه تدريبات متعة التعلم (edutainment) القائم عليها توجيه اللغة الإنجليزية، وتستهدف هذه التدريبات معلمى اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإبتدائية لتدريبهم على كيفية استخدام الألعاب الإلكترونية فى التعلم وكيفية تطبيقها على المناهج، بحيث يصبح تدريس اللغة الإنجليزية ممتع وشيق لدى التلاميذ.

وبنهاية التدريب قدم وكيل الوزارة الشكر للمدربين موجهى اللغة الإنجليزية بالإدارات المختلفة هاجر عبداللطيف أنور، ومحمد فوزى خليل،  وماهر عبدالوهاب، ومحمود نادى شحات، ومرنا ظريف عزيز، مطالبًا إياهم بتوسيع نطاق التدريب ليكون بقاعة أكبر من ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك ضرورة تطبيق هذا التدريب فى جميع الإدارات التعليمية كى يستفيد منه أكبر عدد من المعلمين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

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