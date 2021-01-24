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تعليم

دشن قناة العروبة على يوتيوب.. وكيل تعليم أسوان يتابع مبادرة «اتعلم.. اتطور.. ابتكر» | شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 10:10 م
وكيل وزارة تعليم
وكيل وزارة تعليم أسوان يتابع مبادرة ( اتعلم..اتطور..ابتكر)
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شاذلي عبد الفتاح
تابع الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم، الأحد، بمجمع مدارس العروبة المشتركة التابع لإدارة أسوان التعليمية فعاليات مبادرة "اتعلم.. اتطور.. ابتكر"؛ وذلك بمرافقة الدكتور نبيل جعفر، وكيل المديرية، وعبدالكريم لطفى، مدير عام التعليم العام.

وأكد الدكتور خالد قبيصى عدم إلمام معظم المشاركين في المبادرة بموضوع الموهوبين وكيفية اكتشافهم، حيث قرر أن تمتد التدريبات حتى يوم الأربعاء لتعريف المتدربين بالموهبة والإبداع وكيف لى كمعلم أن اكتشف الطلاب المتميزين والموهوبين، وكيف أساعد الطالب فى اكتشاف موهبته وتنميتها، فمن المهم لإدارة الموهوبين مساعدة المعلمين على فهم طبيعة الموهبة والإبداع لدى الطالب.


كما تأكد خالد قبيصى كذلك من عدم قدرة معظم المتدربين على الدخول على المنصات الإلكترونية لذا تقرر أن يشمل التدريب كذلك المنصات الإلكترونية التعليمية وبنك المعرفة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه من الضرورى أن يكون لدى المعلم الحد الأدنى من معرفة كيفية التسجيل على منصة إدمودو مثلًا وكيفية التفاعل مع الطلاب وكيفية إنشاء فصل افتراضى، وأضاف سيادته أهمية إلمام السادة المعلمين بحزمة برامج الاوفيس، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن يكون لدى الطالب معرفة أكثر من المعلم فى كيفية استخدام المنصات.

وخلال مرور وكيل الوزارة بالقاعة الرابعة، التقى التلميذة أبرار محمد زيدان بالصف الثانى الإبتدائى بمدرسة الشهيد عمرو فريد الرسمية المتميزة للغات، والتى تشهد التدريب مع والدتها، وأبدى اعجابه بلباقة التلميذة فى التحدث وثقتها بذاتها والتدريبات والشهادات التى حصلت عليها، مؤكدًا أنها نموذج مضىء لتلاميذ أسوان.

وبنهاية الجولة داخل قاعات التدريب، قدم السيد وكيل الوزارة الشكر لجميع المدربين ولإدارة الموهوبين على هذا الجهد المميز 

عقب ذلك دشن الدكتور خالد قبيصى (قناة العروبة) على اليوتيوب، والتى تستهدف بث شرح للمواد المختلفة بجميع المراحل بهدف التواصل بين المدرسة وطلابها، مؤكدًا سعادته بهذه التجربة، متمنيًا أن يستفيد أكبر عدد من الطلاب من هذه القناة.

والجدير بالذكر أن القائم على تنفيذ المبادرة قسم الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة أسوان التعليمية بقيادة الدكتورة هالة عزت رئيس القسم.

وتستهدف المبادرة تدريب معلمى إدارة أسوان بمختلف التخصصات على الحساب الموحد وكيفية إعداد الاختبار الإلكترونى، على أن يتم التدريب لمدة يومين فقط من خلال تقسيم المتدربين على أربعة قاعات.

دشن قناة العروبة على يوتيوب.. وكيل تعليم أسوان يتابع مبادرة «اتعلم.. اتطور.. ابتكر» | شاهد
دشن قناة العروبة على يوتيوب.. وكيل تعليم أسوان يتابع مبادرة «اتعلم.. اتطور.. ابتكر» | شاهد
دشن قناة العروبة على يوتيوب.. وكيل تعليم أسوان يتابع مبادرة «اتعلم.. اتطور.. ابتكر» | شاهد
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