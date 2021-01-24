68 قرية و321 نجعا و62 منطقة سكنية في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن دخول المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية حيز التنفيذ على مستوى المحافظة، حيث يبدأ الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان في طرح وإسناد المشروعات التنموية المختلفة بالتنسيق مع الهيئات والشركات المنفذة في 68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا و62 منطقة سكنية بمركزى كوم أمبو وإدفو .





وأكد اللواء أشرف عطية أن المحافظة قامت بحصر المستهدف من المشروعات داخل هذه القرى والتجمعات الريفية ، بجانب عقد جلسات استماع لممثلى الأهالى لعرض خطط الجهات التنفيذية ، مع الوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم الجماهيرية .





وأوضح عطية أنه سيتم بدء الأعمال في 10 مشروعات كأسبقية أولى ، بالإضافة إلى قيام قطاعات الرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية والطرق بطرح المشروعات المستهدفة لها طبقًا للبرنامج الرئاسي من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد أعمال الإصلاح الجارية لخط المياه الرئيسى بقطر12 بوصة والذى يربط محطة فريال لمياه الشرب بمناطق وسط المدينة بعد تعرضه للكسر أمام حديقة فريال بكورنيش النيل .





وأمر المحافظ فور إبلاغه بحدوث الكسر بسرعة الدفع بفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل السريع مع الحادث واحتواء تداعياته بالشكل المطلوب .





وبناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية تم الدفع بعدد 7 سيارات كسح ومدمجة ثلاثية لشفط وسحب تجمعات وتراكمات المياه مما ساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق كورنيش والشوارع الجانبية ، كما تم تشغيل خطوط مياه تبادلية بنظام المناوبات لتوفير مياه الشرب لأهالى المناطق المغذى لها الخط العمومى .



