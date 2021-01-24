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محافظات

محافظ أسوان يتفقد الفنادق واللنشات السياحية لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 03:01 م
محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد الفنادق واللنشات السياحية
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شاذلي عبد الفتاح
ضمن الإجراءات الاستباقية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لبعض الفنادق واللنشات السياحية للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت السياحية.

ويأتي ذلك في ظل زيادة معدلات حركة السياحة الداخلية الوافدة ضمن مبادرة "شتى في مصر"، مشددًا على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة فى مداخل هذه الفنادق، علاوة على التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الاستقبال والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية.

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كما قام اللواء أشرف عطية بتدشين أحد اللنشات السياحية التي ستخدم حركة السياحة النيلية التي تتمتع بها أسوان في ظل مقومات عديدة من الطقس الدافئ والشمس الساطعة على صفحة النهر الخالد.

ولفت أشرف عطية إلى أن اللنش الجديد يسع 25 فردا في ظل تطبيق نسبة الـ 50% ويصل طوله إلى 18.5 متر وعرضه 5.5 متر، وأثناء جولته النيلية قام محافظ أسوان بتحية وتشجيع لاعبى نادى التجديف والذين تصادف مرورهم ضمن التدريب اليومى في مجرى نهر النيل على قوارب الكياك.

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 نيابة عن مواطني المحافظة، متمنيًا دوام التوفيق والسداد ولمصر الاستقرار والأمان والخير والسلام.

كما هنأ محافظ أسوان رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 25 من يناير، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقه فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

وأكد اللواء أشرف عطية أن التاريخ سيسجل بحروف من نور كل التقدير والعرفان لحرصه على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية.. سائلين المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة السياسية والشعب المصرى بدوام التوفيق، وأن تظل مصرنا الحبيبة واحة للخير والأمن والأمان.
محافظ أسوان يتفقد الفنادق واللنشات السياحية لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ أسوان يتفقد الفنادق واللنشات السياحية لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ أسوان يتفقد الفنادق واللنشات السياحية لمواجهة فيروس كورونا.. صور
محافظ أسوان يتفقد الفنادق واللنشات السياحية لمواجهة فيروس كورونا.. صور
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