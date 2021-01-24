محافظ أسوان يتفقد أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بطريق الكورنيش |شاهد

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الإصلاح الجارية لخط المياه الرئيسى بقطر12 بوصة والذى يربط محطة فريال لمياه الشرب بمناطق وسط المدينة بعد تعرضه للكسر أمام حديقة فريال بكورنيش النيل.





وأمر المحافظ فور إبلاغه بحدوث الكسر بسرعة الدفع بفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل السريع مع الحادث واحتواء تداعياته بالشكل المطلوب.





وبناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية تم الدفع بعدد 7 سيارات كسح ومدمجه ثلاثية لشفط وسحب تجمعات وتراكمات المياه مما ساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق كورنيش والشوارع الجانبية، كما تم تشغيل خطوط مياه تبادلية بنظام المناوبات لتوفير مياه الشرب لأهالى المناطق المغذى لها الخط العمومى.









وأشار أشرف عطية إلي قيام عربات وفناطيس مياه الشرب بتوفير كميات المياه اللازمة بالمناطق التي ستشهد قطع لمياه الشرب وذلك تخفيفًا عن أى معاناة للأهالى والمواطنين لحين عودة تدفق المياه بالشكل المطلوب خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من أعمال تغيير وإحلال الجزء الذى تعرض للكسر.





وضمن الإجراءات الاستباقية التى تتخذها المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعض الفنادق واللنشات السياحية للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت السياحية.





ويأتي ذلك في ظل زيادة معدلات حركة السياحة الداخلية الوافدة ضمن مبادرة " شتى في مصر " ، مشددًا على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة فى مداخل هذه الفنادق، علاوة على التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الاستقبال والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية.





كما قام اللواء أشرف عطية بتدشين أحد اللنشات السياحية التي ستخدم حركة السياحة النيلية التي تتمتع بها أسوان في ظل مقومات عديدة من الطقس الدافئ والشمس الساطعة على صفحة النهر الخالد.





واقرأ أيضًا:ولفت أشرف عطية إلى أن اللنش الجديد يسع 25 فردا في ظل تطبيق نسبة الـ 50 % ويصل طوله إلى 18.5 متر وعرضه 5.5 متر.