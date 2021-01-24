محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 نيابة عن مواطني المحافظة، متمنيًا دوام التوفيق والسداد ولمصر الاستقرار والأمان والخير والسلام.





كما هنأ محافظ أسوان رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 25 من يناير، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقه فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.









وأكد اللواء أشرف عطية أن التاريخ سيسجل بحروف من نور كل التقدير والعرفان لحرصه على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية.. سائلين المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة السياسية والشعب المصرى بدوام التوفيق، وأن تظل مصرنا الحبيبة واحة للخير والأمن والأمان.









وأشار المحافظ بأن رجال الشرطة البواسل سيظلون دائمًا مبعث فخر واعتزاز للشعب المصريّ العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.





وكان قد شدد اللواء أشرف عطية على وضع خطة زمنية محددة وتقرير أسبوعى لعرضه شخصيًا على المحافظ عن حجم الأعمال المنفذة والمتبقى منها لإنهاء إنشاء وتشطيب باقى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المميز بإجمالى 2118 وحدة سكنية بعد تسليم 744 وحدة للحاجزين في التجمعين الأول والثانى سواء بنظام التشطيب الكامل أو النصف تشطيب.





واقرأ أيضًا:كما بعث أشرف عطية ببرقيات مماثلة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية بهذه المناسبة، معربًا عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.موجهًا مديرية الإسكان والشركات المنفذة بتكثيف العمالة وتلافى أي ملاحظات يبديها المستلمين للوحدات السكنية أولًا بأول حتى يتسنى لهم الإقامة بها في أسرع وقت ممكن، وهو الذى يتوازى مع عرض أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروع لإيجاد الحلول السريعة وعدم تعطيلها لمعدلات التنفيذ.