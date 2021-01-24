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محافظات

تنفيذ 773 حكما وضبط 502 مخالفة مرورية و24 قضية تموينية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:52 ص
ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
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شاذلي عبد الفتاح
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأحد، تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن. 

وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 7 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (2.5) كيلو جرام.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 773 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (150) حكم حبس جزئي، و( 38 ) حكم حبس مستأنف، و( 364 ) حكم غرامات، و( 218 ) حكم مخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 2 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط ( 5 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وفى مجال ضبط مخالفات المرافق العامة تم ضبط 10 قضايا لرفع إشغالات بالطريق العام.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 502 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة "توك توك" بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 74 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 83 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 102 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 115 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان . أسفر الفحص عن ضبط (5) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وافيون".

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
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