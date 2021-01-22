ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انقلاب عربة قطار قصب السكر في أسوان

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:59 م
انقلاب عربة قطار
انقلاب عربة قطار قصب السكر في أسوان
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
تعرضت إحدي عربات " الديكوفيل " الخاصة بقطار نقل قصب السكر بمدينة السباعية بإدفو شمال أسوان للإنقلاب. 

تبين أن انقلاب العربة جاء نتيجة لخروجها عن شريط السكك الحديدية الخاص بها دون وقوع أى إصابات، وتدخلت الأجهزة المعنية لرفع العربة لتسيير الحركة مرة أخرى بالشكل المطلوب.

واقرأ أيضًا:

كانت قد نجحت جهود قوات الحماية المدنية بأسوان مساء الخميس من السيطرة علي حريق إندلع بمحل للأدوات المنزلية بشارع المدارس بمدينة أسوان .

 توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق حيث تبين أنه إندلع بأحد محلات الأدوات المنزلية بشارع المدارس، وقد أسفر الحريق عن حالة اختناق واحدة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعد مفاجأة.. يستيقظ على خبر فوزه بـ 10 ملايين دولار والسبب تذكرة يانصيب

7 أنواع من الزيوت الطبيعية تعالج الشخير.. تعرف عليها

هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور