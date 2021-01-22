انقلاب عربة قطار قصب السكر في أسوان





تبين أن انقلاب العربة جاء نتيجة لخروجها عن شريط السكك الحديدية الخاص بها دون وقوع أى إصابات، وتدخلت الأجهزة المعنية لرفع العربة لتسيير الحركة مرة أخرى بالشكل المطلوب.





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كانت قد نجحت جهود قوات الحماية المدنية بأسوان مساء الخميس من السيطرة علي حريق إندلع بمحل للأدوات المنزلية بشارع المدارس بمدينة أسوان .





توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق حيث تبين أنه إندلع بأحد محلات الأدوات المنزلية بشارع المدارس، وقد أسفر الحريق عن حالة اختناق واحدة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



