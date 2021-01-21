السيطرة على حريق بمحل للأدوات المنزلية في أسوان

نجحت جهود قوات الحماية المدنية بأسوان مساء الخميس في السيطرة على حريق اندلع بمحل للأدوات المنزلية بشارع المدارس بمدينة أسوان .



وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق حيث تبين أنه اندلع بأحد محلات الأدوات المنزلية بشارع المدارس، وأسفر الحريق عن حالة اختناق واحدة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن التنسيق مع الشركة الوطنية للمقاولات لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش بدءًا من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان الرياضى مع الربط بالمحابس الجديدة ، بجانب تنفيذ عملية خطوط إنحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحى .



وأشارت الشركة في بيان لها الى أن هذا الأمر سيترتب عليه إيقاف تشغيل محطة مياه جبل تقوق ، وكذلك محطة مياه فريال وقطع المياه عن وسط المدينة بالكامل ( عباس فريد – الكورنيش وحتى أطلس ) ، بجانب مناطق ( شرق البندر بالكامل – الشيخ هارون – خور المحمودية – المسلة – منطقة النفق – منشية النوبة – منطقة صالح حرب – الكسارة – الناصرية وما حولها ) .



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وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق المستهدفة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 22/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 23/1/2021 ، لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.



وقام سفير الفاتيكان بمصر المطران نيقولاس هنرى بزيارة إلى المركز الثقافي الإفريقى " متحف النيل سابقًا " حيث قام سفير الفاتيكان بإلتقاط مجموعة من الصور التذكارية بصحبة الوفد المرافق له برفقة الأنبا عمانوئيل مطران الكاثوليك والوفد المرافق معهم ، وكان فى استقبالهم المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة السد العالى وخزان أسوان ، والمهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان.



وشملت زيارة الوفد التجول داخل قاعات المتحف المختلفة لمشاهدة مقتنياته وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان ورسالة المتحف فى توطيد العلاقات المصرية الافريقية، وفى نهاية جولتهم سجلوا بعض الكلمات التذكارية فى سجل كبار الزوار داخل المركز.



وكان قد شهد فرع ثقافة أسوان انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية " ابدأ حلمك " بمحافظة أسوان حيث تم طرح استمارات الاشتراك بالمواقع التابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

