صحة أسوان توقع الكشف على 3286 مواطنا بقريتى حديدون ووادى عبادى





ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .





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وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،جاهزية 11 مستشفى بإجمالى 304 سرير موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة لاستقبال مختلف حالات الفرز والإشتباه والعزل الطبى بالنسبة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وهو الذى يتوازى مع متابعة حالات العزل المنزلى بواسطة فرق الطب الوقائى والتى تقدم الخدمات العلاجية والمستلزمات الطبية جنبًا إلى جنب مع الجهود المجتمعية التى يقوم بها المجتمع المدنى والمتطوعين من المجموعات الشبابية ليثبت ذلك مدى التلاحم والتماسك فى مواجهة الأزمات والجوائح .