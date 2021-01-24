أكاديمية الأهلي بأسوان تكرم مدرب منتخب مصر 2003.. صور

قامت أكاديمية النادى الأهلى بأسوان بتكريم حمدى حمدان المدرب الأسبق بفرع الأكاديمية بعد توليه منصب مدرب منتخب مصر 2003 بحضور المهندس صلاح عبد الله رئيس منطقة أسوان لكرة القدم، والدكتور حسن عبد القادر رئيس نادى أسوان السابق، وعدد من رؤساء الأندية الأسوانية مثل المهندس هشام عادل رئيس نادى الهلال وطارق سليم رئيس نادى التحرير.





وخلال الاحتفالية سلم مسئولو الأكاديمية بأسوان درع الأكاديمية احتفالًا بحمدان، وسط إشادة الجميع لمدى تقدير النادي الأهلي لأبنائه ليكون دائمًا خير داعم للمنتخبات الوطنية باللاعبين والمدربين أيضًا.





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من جهته قال محمد حمدان مدير أكاديمية الأهلي بأسوان بأن الاحتفالية تأتى محاولة لرد الجميل لحمدان الصغير والذى أصبح مدربًا لمنتخب مصر 2003، وهو نتاج لخبراته كلاعب ومدرب حاصل على الرخصة الدولية "A" لمدربى كرة القدم، متمنين له النجاح والتوفيق فى مسيرته القادمة.





وكان قد قدّم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 نيابة عن مواطني المحافظة ، متمنيًا دوام التوفيق والسداد ولمصر الاستقرار والأمان والخير والسلام .





كما هنأ محافظ أسوان رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 25 من يناير ، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقه فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .





وأكد اللواء أشرف عطية على أن التاريخ سيسجل بحروف من نور كل التقدير والعرفان لحرصه على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية .. سائلين المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة السياسية والشعب المصرى بدوام التوفيق ، وأن تظل مصرنا الحبيبة واحة للخير والأمن والأمان .



