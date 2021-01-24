تعليم أسوان تنظم ورش عمل للتنمية المهنية والمهارات الحياتية للأخصائيين الاجتماعيين.. شاهد



شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم بقاعة التطوير التكنولوجى بديوان المديرية فعاليات ورش العمل التدريبية لبرنامجى ( التنمية المهنية فى ظل الأزمات والكوارث والمهارات الحياتية) والذى يستهدف موجهى وأخصائي التربية الاجتماعية حيث حضر الفعاليات الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية ، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية.





وأكد خالد قبيصى على أهمية الاستفادة من هذه التدريبات لكى يستطيع المتدربين بعد ذلك تدريب عدد آخر من الأخصائيين والموجهيين على نفس الموضوع بغرض نشر هذه البرامج على أكبر عدد من المستهدفين.









وأشار قبيصى إلى أنه يسعى خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مبادرات وبرامج أخرى تحقق استفادة واسعة لدى عصب المدارس وهم الأخصائيين الإجتماعيين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد، ومقدمًا خالص الشكر للسادة المدربين ، لافتًا إلى أن هذا يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المديرية من جهة وكلية ومعهد الخدمة الاجتماعية من جهة أخرى.





جدير بالذكر أن هذه الورش تستهدف تدريب ٩٠ موجه وأخصائى بواقع ١٥ متدرب بكل إدارة تعليمية بالإضافة إلى ١٥ متدرب بقاعة المديرية، وتستمر على مدار أربعة أيام فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يناير الجارِ، وتتم الورش عن طريق البث المباشر (online) وذلك باستخدام برامج التواصل (webex - teams) المعتمدة من الوزارة عن طريق عقد اجتماع بالمديرية ويتم البث من المديرية إلى الإدارات التعليمية.





ويحاضر فى البرنامج الأول وهو (التنمية المهنية للاخصائيين الاجتماعيين فى ظل الازمات والكوارث) الدكتور/محمد جابر رئيس قسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان، ويستهدف البرنامج تدريب الأخصائيين على كيفية وضع خطة للعمل أثناء الأزمات وكيفية تنفيذ هذه الخطة بما يضمن حسن سير العمل وسلامة المستهدفين.





كما يحاضر فى البرنامج الثانى (المهارت الحياتية) الدكتور أحمد عبدالعزيز المدرس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان، ويسعى البرنامج إلى توضيح المهارات الحياتية مثل (الاتصال - التفكير الإبداعى - حل المشكلات - التفكير الناقد) والضبط الذاتى والتواصل الفعال.





وأقرأ أيضًا :وتأتي هذه الورش استكمالًا لسلسلة التدريبات التى تم تنفيذها الاسبوع الماضي واستهدفت تدريب الموجهين والأخصائيين على المنصات الإلكترونية ومصادر التعلم.