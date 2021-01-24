خروج 5 حالات جديدة من مستشفى أسوان للعزل بعد تماثلهم للشفاء من كورونا

قال الدكتور أشرف حسين حماد مدير عام مستشفى أسوان التخصصى " المخصصة لعزل حالات فيروس كورونا المستجد " بأنه تم اليوم الأحد خروج 5 حالات عقب تماثلهم للشفاء وتعافيهم بشكل كامل من كورونا .





وأكد الدكتور أشرف حسين حماد في تصريحاته بأنه عقب إجراء التحاليل لهذه الحالات الخمس فقد جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى إحتفالًا بخروج المتعافين .









وتتقدم إدارة مستشفى أسوان التخصصي وجميع العاملين بها بقيادة الدكتور أشرف حماد مدير عام المستشفى بالتهنئة إلى المتعافين بمناسبة خروجهم بفضل الله وكرمه من المستشفى ، مؤكدين على أنه سيتم تكميل المشوار لأخر الطريق والإستمرار في مواجهة هذا التحدى معتمدين على فضل الله عزوجل .





وصرح أشرف حسين بأنه بذلك فقد وصل عدد المتعافين بمستشفى أسوان التخصصي إلى 1237 متعافي منذ تخصيصها كمستشفي للعزل الصحى .







هذا وكان قد شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم بقاعة التطوير التكنولوجى بديوان المديرية فعاليات ورش العمل التدريبية لبرنامجى ( التنمية المهنية فى ظل الأزمات والكوارث والمهارات الحياتية) والذى يستهدف موجهى وأخصائي التربية الاجتماعية حيث حضر الفعاليات الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية ، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية.







وقد أكد خالد قبيصى على أهمية الاستفادة من هذه التدريبات لكى يستطيع المتدربين بعد ذلك تدريب عدد آخر من الأخصائيين والموجهيين على نفس الموضوع بغرض نشر هذه البرامج على أكبر عدد من المستهدفين.





وأشار قبيصى إلى أنه يسعى خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مبادرات وبرامج أخرى تحقق استفادة واسعة لدى عصب المدارس وهم الأخصائيين الإجتماعيين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد، ومقدمًا خالص الشكر للسادة المدربين ، لافتًا إلى أن هذا يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المديرية من جهة وكلية ومعهد الخدمة الاجتماعية من جهة أخرى.





وأقرأ أيضًا :والجدير بالذكر أن هذه الورش تستهدف تدريب ٩٠ موجه وأخصائى بواقع ١٥ متدرب بكل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى ١٥ متدرب بقاعة المديرية، وتستمر على مدار أربعة أيام فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يناير الجارِى.