وكيل وزارة تعليم أسوان يستقبل مندوبى مؤسسة مصر الخير.. شاهد

أستقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم منسق مؤسسة مصر الخير فرع أسوان أحمد عبدالعزيز، برفقة سحر محمد مسئول مصر الخير للبرامج التكنولوجية فرع أسوان، وذلك بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام، ومعتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية.
وناقش الجانبان سبل تنفيذ البرنامج التدريبى الدمج التكنولوجى من خلال تفعيل السبورة التفاعلية فى إستراتيجية التدريس، والذى يستهدف جميع معلمى المدارس التى تم افتتاحها عقب إنتهاء عمليات التطوير وهى الشهيد روضاوى و٢٣ يوليو الإبتدائية بإدارة أسوان التعليمية ومدرسة الإمام على الإبتدائية بالسباعية بإدارة إدفو التعليمية، على أن يتم التدريب على مدار خمسة أيام إبتداء من اليوم الأحد ٢٤ حتى الخميس ٢٨ يناير الجارى.
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وتهدف هذه التدريبات إلى رفع التنمية المهنية لمعلمى واخصائى هذه المدارس، حيث يتم تدريبهم على مهارات (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - التكنولوجيا - المهارات الحياتية)بحيث يتم تحقيق هدف المؤسسة وهو تطوير المبنى بالتوازى مع تنمية البشر.
من جانبه رحب وكيل الوزارة بالوفد وبالتدريبات التى ينظمها للمعلمين، متمنيًا توسيع نطاق التدريبات بحيث تشمل مهارات أخرى من شأنها أن تضيف قيم تعليمية وحياتية جديدة للمعلمين، مؤكدًا دعمه الكامل للمؤسسة واستعداده لذليل أى عقبات قد تواجههم.
يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة مصر الخير فى تنفيذ مشروع تطوير عدد من المدارس ضمن المرحلة الثالثة بمحافظة أسوان.
كان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان قد تابع اليوم بمجمع مدارس العروبة المشترك التابع لإدارة أسوان التعليمية فعاليات مبادرة (اتعلم..اتطور..ابتكر) وذلك بمرافقة الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.
ولاحظ الدكتور خالد قبيصى عدم إلمام معظمهم بموضوع الموهوبين وكيفية اكتشافهم، لذا قرر أن تمتد التدريبات حتى يوم الأربعاء لتعريف المتدربين بالموهبة والإبداع وكيف لى كمعلم أن اكتشف الطلاب المتميزين والموهوبين وكيف أساعد الطالب فى اكتشاف موهبته وتنميتها، فمن المهم لإدارة الموهوبين مساعدة المعلمين على فهم طبيعة الموهبة والإبداع لدى الطالب.
وتأكد خالد قبيصى كذلك من عدم قدرة معظم المتدربين على الدخول على المنصات الإلكترونية حيث أن يشمل التدريب كذلك المنصات الإلكترونية التعليمية وبنك المعرفة.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه من الضرورى أن يكون لدى المعلم الحد الأدنى من معرفة كيفية التسجيل على منصة إدمودو مثلًا وكيفية التفاعل مع الطلاب وكيفية إنشاء فصل افتراضى، وأضاف سيادته أهمية إلمام السادة المعلمين بحزمة برامج الاوفيس، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن يكون لدى الطالب معرفة أكثر من المعلم فى كيفية استخدام المنصات.