وكيل وزارة تعليم أسوان يستقبل مندوبى مؤسسة مصر الخير.. شاهد

أستقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم منسق مؤسسة مصر الخير فرع أسوان أحمد عبدالعزيز، برفقة سحر محمد مسئول مصر الخير للبرامج التكنولوجية فرع أسوان، وذلك بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام، ومعتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية.





وناقش الجانبان سبل تنفيذ البرنامج التدريبى الدمج التكنولوجى من خلال تفعيل السبورة التفاعلية فى إستراتيجية التدريس، والذى يستهدف جميع معلمى المدارس التى تم افتتاحها عقب إنتهاء عمليات التطوير وهى الشهيد روضاوى و٢٣ يوليو الإبتدائية بإدارة أسوان التعليمية ومدرسة الإمام على الإبتدائية بالسباعية بإدارة إدفو التعليمية، على أن يتم التدريب على مدار خمسة أيام إبتداء من اليوم الأحد ٢٤ حتى الخميس ٢٨ يناير الجارى.





وتهدف هذه التدريبات إلى رفع التنمية المهنية لمعلمى واخصائى هذه المدارس، حيث يتم تدريبهم على مهارات (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - التكنولوجيا - المهارات الحياتية)بحيث يتم تحقيق هدف المؤسسة وهو تطوير المبنى بالتوازى مع تنمية البشر.





من جانبه رحب وكيل الوزارة بالوفد وبالتدريبات التى ينظمها للمعلمين، متمنيًا توسيع نطاق التدريبات بحيث تشمل مهارات أخرى من شأنها أن تضيف قيم تعليمية وحياتية جديدة للمعلمين، مؤكدًا دعمه الكامل للمؤسسة واستعداده لذليل أى عقبات قد تواجههم.





يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة مصر الخير فى تنفيذ مشروع تطوير عدد من المدارس ضمن المرحلة الثالثة بمحافظة أسوان.





