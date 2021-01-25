ينتج 200 ألف طن في الموسم.. قصة مصنع كوم امبو قلعة صناعة السكر في مصر

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ويقع المصنع على مساحة 75 فدانًا وسط مدينة كوم أمبو، كما يضم المصنع نحو 2000 عاملًا، كما ساهم إنشاؤه فى خلق عمران مدينة كوم أمبو بعد أن التحق بالعمل فيه العديد من العاملين ليحقق بذلك فتح باب رزق لهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم .





ويعتمد المصنع على إستقبال محصول قصب السكر عبر جرارات القصب بنسبة 80 %، فيما يعتمد المصنع على توريد محصول القصب بواسطة القاطرات سواء قطارات السكة حديد أو قطارات الديكوفيل بنسبة 20 %.

ولهذا يعمل المصنع على مدار 6 أشهر متصلة بدون توقف، بداية من شهر ديسمبر وحتى نهاية شهر مايو من كل عام، وينتج المصنع بجانب السكر منتجات عديدة منها العسل الأسود والمازوت والخشب الحبيبى ويضم مخزن مخلفات القصب "مصاصات القصب" أو "الباجاس" ويطلق عليه اسم "المنشر"حيث يستخدم هذا المنشر فى تجفيف مصاصات القصب قبل تحويلها إلى مصنع الخشب، ويتكون هذا المنشر من مجموعة "بارجات" و"البرجة" الواحدة تسع لنحو 100 طن من خلفات القصب، لأنه يكون مبتل فى البداية، ثم ينقص الوزن بعدما يجف ليصل لنحو 30 أو 40 طنًا، ثم يحمل مرة أخرى لمصنع الخشب.





فيما يجري حاليًا داخل هذه القلعة الصناعية تنفيذ أعمال موسم إنتاج السكر والذى يستمر حتى منتصف شهر مايو القادم حيث بعمل المصنع لمدة 24 ساعة يوميًا ولمدة 140 يومًا متواصلة دون توقف حيث شهد هذا المصنع العريق ضمن خطة تطويره البدء فى إنشاء مرجل جديد بطاقة 120 طنا فى الساعة وبتكلفة قدرها 120 مليون جنيه ، ومن المنتظر أن يستغرق العمل فى هذا المرجل الجديد حوالى 3 سنوات يتم خلالها استبدال 6 مراجل صغيرة وقديمة بالمصنع بطاقة 20 طنا لكل مرجل منهم.