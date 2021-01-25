تعليم أسوان يناقش مشروع صناعة البطل الأولمبي

عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إجتماعًا بموجهى التربية الرياضية من بينهم سعيد كرم الله موجه عام التربية الرياضية، وبكرى يحيى موجه أول التربية الرياضية وذلك بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية.





وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع صناعة البطل الأولمبي فى أسوان وذلك فى ضوء الامكانيات الفسيولوجية والجسدية لأبناء أسوان فى مسابقات العاب القوى.









وقد أكد الدكتور خالد قبيصى على أنه يسعى لصناعة بطل أولمبي من خلال مسابقات لياقة بدنية على أن تتم التصفيات من خلال توسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب، ويتم إنتقاء الطلاب وفق معايير معينة وتتم التصفيات بكل إدارة تعليمية على أن تتم التصفيات النهائية على مستوى المديرية بحيث يبدأ العمل فى المشروع خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفق ضوابط الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية.





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأن نجاح هذا المشروع يسهم بشكل كبير فى رفع الكفاءة البدنية لأبنائنا الطلاب.







وكان قد أستقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان منسق مؤسسة مصر الخير فرع أسوان أحمد عبدالعزيز، برفقة سحر محمد مسئول مصر الخير للبرامج التكنولوجية فرع أسوان، وذلك بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام، ومعتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية.





وناقش الجانبان سبل تنفيذ البرنامج التدريبى الدمج التكنولوجى من خلال تفعيل السبورة التفاعلية فى إستراتيجية التدريس، والذى يستهدف جميع معلمى المدارس التى تم افتتاحها عقب إنتهاء عمليات التطوير وهى الشهيد روضاوى و٢٣ يوليو الإبتدائية بإدارة أسوان التعليمية ومدرسة الإمام على الإبتدائية بالسباعية بإدارة إدفو التعليمية، على أن يتم التدريب على مدار خمسة أيام إبتداء من اليوم الأحد ٢٤ حتى الخميس ٢٨ يناير الجارى.





وتهدف هذه التدريبات إلى رفع التنمية المهنية لمعلمى واخصائى هذه المدارس، حيث يتم تدريبهم على مهارات (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - التكنولوجيا - المهارات الحياتية)بحيث يتم تحقيق هدف المؤسسة وهو تطوير المبنى بالتوازى مع تنمية البشر.





من جانبه رحب وكيل الوزارة بالوفد وبالتدريبات التى ينظمها للمعلمين، متمنيًا توسيع نطاق التدريبات بحيث تشمل مهارات أخرى من شأنها أن تضيف قيم تعليمية وحياتية جديدة للمعلمين، مؤكدًا دعمه الكامل للمؤسسة واستعداده لذليل أى عقبات قد تواجههم.





يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة مصر الخير فى تنفيذ مشروع تطوير عدد من المدارس ضمن المرحلة الثالثة بمحافظة أسوان.





كان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان قد تابع اليوم بمجمع مدارس العروبة المشترك التابع لإدارة أسوان التعليمية فعاليات مبادرة (اتعلم..اتطور..ابتكر) وذلك بمرافقة الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.





ولاحظ الدكتور خالد قبيصى عدم إلمام معظمهم بموضوع الموهوبين وكيفية اكتشافهم، لذا قرر أن تمتد التدريبات حتى يوم الأربعاء لتعريف المتدربين بالموهبة والإبداع وكيف لى كمعلم أن اكتشف الطلاب المتميزين والموهوبين وكيف أساعد الطالب فى اكتشاف موهبته وتنميتها، فمن المهم لإدارة الموهوبين مساعدة المعلمين على فهم طبيعة الموهبة والإبداع لدى الطالب.