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حوادث

تنفيذ 779 حكمًا قضائيًا وضبط 525 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الاثنين، تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن. 

وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة ،في ضبط 6 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (8.4) كيلو جرام، بجانب ضبط ( 5) أسلحة نارية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 779 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (152) حكم حبس جزئي، و(39) حكم حبس مستأنف، و(365) حكم غرامات، و(220) حكم المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و(9) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط (4) قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفى مجال ضبط مخالفات المرافق العامة تم ضبط 12 قضايا لرفع إشغالات بالطريق العام.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 525 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة "توك توك" بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 77 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 86 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 117 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفات متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان . أسفر الفحص عن ضبط (3) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وافيون".

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
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