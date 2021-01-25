التربية الخاصة بأسوان تعقد سلسلة تدريبات لتنمية المهارات الفنية لمعلمى المدارس الدامجة.. صور

نظمت إدارة التربية الخاصة بقيادة أحمد عبد العليم مدير الإدارة ورئيس لجنة الدمج التعليمي بأسوان سلسلة تدريبات لـ(تنمية المهارات الفنية لمعلمى المدارس الدامجة) والتى تستهدف معلمى الدمج بجميع الإدارات التعليمية بهدف التعديل الإيجابي لمفهوم الدمج لدى المعلمين ، والعمل على التنمية المهنية أو الوظيفية واكساب المعارف والخبرات في مجال تعلم ذوي الإعاقة وكذلك تجهيز المعلمين للعمل المثمر لتقديم الخدمة المطلوبة لطلاب الدمج.





بدأت التدريبات بقاعة مدرسة ممدوح عثمان الإبتدائية بإدارة أسوان واستهدفت ( 25 ) معلما ومعلمة، وقام بالتدريب عادل شمندي المدرب المعتمد والموجه العام للتربية النفسية، بينما استهدفت قاعة مدرسة إدفو الصناعية بنين بإدارة إدفو ( 25 ) معلما ومعلمة أيضًا حيث قام بالتدريب محمد محمود المدرب المعتمد والموجه الأول للتربية النفسية بإدارة ادفو.













وأضاف أن التدريبات مستمرة فى جميع الإدارات التعليمية بأسوان، بواقع ثلاث مجموعات بإدارة أسوان، ومجموعتين بإدارة إدفو، ومجموعة واحدة بإدارت(نصر النوبة - كوم امبو - دراو) ويبلغ عدد المستهدفين بالمجموعة الواحدة من ٢٥ إلى ٢٩ معلما، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية فى قاعات التدريب.





يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان والخاصة بالاهتمام بمعلمى التربية الخاصة والمدارس الدامجة باعتبارهم ركن أساسى من أركان العملية التعليمية، خاصًة فى ظل اهتمام الدولة بفئة طلاب التربية الخاصة والدمج .





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واقرأ أيضًا :من جانبه أكد مدير إدارة التربية الخاصة أنه من المتوقع بنهاية التدريب أن يتعرف المعلم على ( مفهوم الدمج - حدد أهداف الدمج - ميز بين أنواع الدمج - تمكن من معرفة إيجابيات الدمج و سلبياته - تعرف على مفهوم الإعاقة العقلية - استنتج الخصائص المميزة للمعاقين عقليًا - تعرف على مفهوم اضطراب التوحد - استنتج خصائص أطفال ذوي اضطراب التوحيد - قارن بين بطء التعلم وصعوبات التعلم والتأخر الدراسي).كان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسواناليوم منسق مؤسسة مصر الخير فرع أسوان أحمد عبدالعزيز، برفقة سحر محمد مسئول مصر الخير للبرامج التكنولوجية فرع أسوان، وذلك بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام، ومعتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية.