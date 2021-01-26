تنفيذ 763 حكمًا وضبط 543 مخالفة مرورية و21 قضية تموينية في حملة بأسوان

وكمية من مخدر الهروين تزن ( 400 ) جرام.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 763 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (150) حكم حبس جزئي، و( 35) حكم حبس مستأنف، و( 361 ) أحكام غرامات، و( 213) أحكام المخالفات.





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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط ( 2 ) قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي، علاوة على ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.





وفى مجال ضبط مخالفات المرافق العامة تم ضبط 12 قضايا لرفع إشغالات بالطريق العام.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 543 مخالفة مرورية شملت ضبط مركبة "توك توك" ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 89 مخالفة، وتحرير 97 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 97 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 120 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفات متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان أسفر الفحص عن ضبط (4) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وافيون".





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.