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محافظات

يضم أكبر مجمع متكامل للمدارس.. نائبة محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بمشروع الإسكان المتميز | شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان العمارات السكنية بالتجمعين الأول والثانى لمشروع الإسكان المتميز يرافقها مجموعة من المهندسين المتخصصين للوقوف على الأعمال الجارية، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة لدفع العمل سواء بتكثيف العمالة والمعدات، بالإضافة إلى توفير مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإنهاء جميع أعمال التشطيب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ بمشروع الإسكان المتميز.

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وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم توزيع المهندسين في مختلف التخصصات المعمارية للمتابعة الدقيقة لكل مكونات المشروع، مع وضع الحلول الفنية والهندسية اللازمة لأى معوقات تعرقل سير العمل.

وأوضحت غادة أبو زيد أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات حازمة مع أي قصور أو تأخير في التنفيذ وفقًا للبرنامج والتوقيتات الزمنية المحددة في ظل الدعم اللامحدود من المحافظة والجهات المعنية بالمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق .

وكشفت نائب المحافظ عن إنشاء أكبر مجمع متكامل للمدارس بمشروع الإسكان المتميز على مساحة 12 ألف و700 م2، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى للتعليم الأساسى (مراحل رياض الأطفال والأبتدائى والأعدادى) على مساحة 6 آلاف م2 وتضم 44 فصلا دراسيا وقاعات للأنشطة ومعامل للتطوير التكنولوجى والحاسب الآلى والعلوم ، علاوة على الملاعب للأنشطة الرياضية وذلك بتكلفة إجمالية تصل لـ 20 مليون جنيه.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد أن هناك توجيهات مستمرة لتنفيذ المتابعة الدقيقة لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في بشرى سارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة والذى أصبح بمثابة حلم ونقلة نوعية تستهدف تغيير وجه الحياه والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى والتجمعات الريفية والذى يمثلون الجزء الأكبر من سكان الجمهورية.

ولفت أشرف عطية في تصريحاته إلى أن هذا المشروع الضخم لتطوير قرى الريف المصرى يستهدف على مستوى محافظة أسوان 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية بمركزى كوم أمبو وإدفو بما يمثل ثلثى سكان المحافظة بإجمالى 893.5 ألف نسمة من أهالى المركزين.
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