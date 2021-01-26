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تعليم

مهرجان أفلام المرأة يكرم رئيس جامعة أسوان.. صور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:51 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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شاذلي عبد الفتاح
كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الدكتور أحمد غلاب محمد  رئيس جامعة أسوان بإهدائه درع المهرجان ممثلًا في تمثال إيزيس تقديرًا لجهوده الكبيرة في مساندة فاعليات المهرجان خلال الدورات السابقة وحرصه علي التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وورش العمل والتدريب التي ينظمها المهرجان بمحافظة أسوان .

وقال الدكتور أحمد غلاب إننا نعمل على تنمية مواهب وقدرات الشباب الفنية والثقافية،باعتبارهم يمثلون قادة المستقبل. 

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وأشار أحمد غلاب إلى أن الجامعة تدعم المهرجان من خلال منشآتها الجديدة حيث يوجد بها عدد 2مسرح صيفي ومسرح مكشوف والمشاركة الفعالة للطلاب من خلال مواهبهم الفنية والثقافية .

من جانبه،أشاد السيناريست محمد عبدالخالق بالطفرة التي تشهدها الجامعة في عهد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وخاصة المشروعات التنموية والثقافية التي تخدم الآلاف من ابناء اسوان والمحافظات المجاورة .

بينما أكد الكاتب الصحفي حسن أبو العلا  مدير المهرجان علي أهمية دور جامعة أسوان التي كانت شريكا أساسيا في دعم المهرجان منذ انطلاقته الأولي بأسوان ، لافتًا إلى أن الجامعة ستكون أحد الأماكن الرئيسية لفاعليات القادمة .

مهرجان أفلام المرأة يكرم رئيس جامعة أسوان.. صور
مهرجان أفلام المرأة يكرم رئيس جامعة أسوان.. صور
مهرجان أفلام المرأة يكرم رئيس جامعة أسوان.. صور
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