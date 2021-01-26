علاء عابد يطالب وزير الطيران بوضع استراتيجية لوقف خسائر شركات الطيران المدني

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والموصلات بالبرلمان، التحية للطيار محمد منار وزير الطيران المدني، للتصدية لكل من جاء لمصر فى جائحة كورونا.





وأضاف عابد فى كلمتة خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالى وبحضور وزير الطيران المدني محمد منار عنبة ، أن لدينا ارقام حقيقية تاتي من خلال الموازنه العامه للدوله أو من خلال شركات الطيران المدنى أي دوله تتمني تسيطر على سوق المصري لأنه أكبر سوق فى الشرق الاوسط ، ولديك 33 الف عامل والمعاش المبكر ليس حل ليس حل ، ممكن يكون من وجهة نظركم حل ولكنة ليس الحل جذري للمشكله ولابد من تعظيم الموارد لدي الشركة





ويجب أن يتناسب عدد العمالة مع عدد الرحلات، لافتا أن موظفي الشركة بالخارج يحصلون على ما يقرب من 2 مليار دولار ، ولدي الشركة ديون متراكمة تصل الي 20 مليار ووصلت ديون الشركة لوزارة البترول الى 7 مليار.





واشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إستلم مصر فى 2014 كانت حالتها سوء ولكنة لم يستسلم ، وإستطاع بناء دوله واصبح لدينا منظومة عمل وبالتالي لابد لوزارة الطيران المدني من وضع إستراتيجية شامله ووضع حلول جذرية لوقف الخسائر بدلا من إحالة العاملين للخروج المبكر عن المعاش.





وطرح رئيس لجنة النقل حل حيث أن الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز لصيانة الطائرات العابرة وكذلك "الترانزيت" وهو الذي سيعوض الخسائر للشركات و من الممكن أن نربط الجنوب بالشمال مصر بتقع زي ما بيقولوا على" الناصية".





واضاف عابد أن هناك جهات تتربص بمصر بعض الشركات فى حوض البحر المتوسط وهناك دوله عربيه تتربص بمصرقائلا: اعمل استراتيجة يا سيادة الوزير واحنا هنمشي عليها محتاجين حلول جذرية وإستراتيجية لتحويل الشركة لشركة بتكسب





وطالب علاء عابد رئيس لجنة النقل بضرورة اختيار الموظفين إلا بيعملوا فى مكاتب الشركة بالخارج لابد أن يكون له معايير.