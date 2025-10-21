لماذا تم تصنيف البنك الأهلي المصري السادس عالميًا في تصنيف "أفضل 50 علامة تجارية مصرفية" ؟

أعلنت مؤسسة Kantar بالتعاون مع مجلة The Banker العالمية عن نتائج تصنيفها السنوي " أفضل 50 علامة تجارية مصرفية" لعام 2025، الذي يرصد البنوك الأكثر قدرة على تحقيق نمو في حصتها السوقية من حيث القيمة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بناءً على تصورات العملاء، وقد حقق البنك الأهلي المصري إنجازًا بارزًا باحتلاله المركز السادس عالميًا والأول في مصر في هذا التصنيف المرموق.

وأعرب محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بتصنيف البنك الأهلي المصري والذي عكس قدرة البنك على الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، مما يسهم في الحفاظ على قوة أصول البنك وثبات أدائه، كما يعكس هذا التصنيف أداء البنك المتميز على مستوى بناء العلامة التجارية، وترسيخ الثقة لدى عملائه، إلى جانب دوره المتنامي في دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، كما يعد هذا التصنيف مؤشراً على مدى قدرة البنك على بناء قيمة حقيقية لعلامته التجارية، مضيفا ان تميز البنك الأهلي المصري بكونه أحد أبرز البنوك العربية والإفريقية في قائمة الخمسين الأوائل عالميًا والذي لا يقيس فقط أقوى أو أكبر البنوك، بل يركّز على العلامات التي تمتلك قدرة حقيقية على خلق قيمة مستقبلية من خلال بناء علاقة قوية مع العملاء وتحقيق تجربة مصرفية متميزة.

حيث ان القدرة على التواصل مع العملاء تعد عنصرًا أساسيًا في نمو العلامة التجارية، إلى جانب تلبية الاحتياجات العملية، وتقديم تجربة رقمية سلسة وملائمة لاحتياجات عملائه.

حيث يستند تصنيف "أفضل 50 علامة تجارية مصرفية" لعام 2025 إلى أبحاث ميدانية أجرتها المؤسسة بين يناير 2024 ومايو 2025 في 26 سوقًا عالميًا ويقيس التقرير قوة العلامة التجارية من خلال ثلاثة معايير رئيسية:

 قدرة البنك على تلبية احتياجات العملاء.

 التميز ومدى تفرد العلامة المصرفية في السوق.

 مدى تذكر العملاء للبنك عند اتخاذ قراراتهم المصرفية.