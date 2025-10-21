قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
أخبار البلد

لماذا تم تصنيف البنك الأهلي المصري السادس عالميًا في تصنيف "أفضل 50 علامة تجارية مصرفية" ؟

البنك الاهلى
البنك الاهلى
أحمد عبد القوى

أعلنت مؤسسة Kantar بالتعاون مع مجلة  The Banker العالمية عن نتائج تصنيفها السنوي " أفضل 50 علامة تجارية مصرفية" لعام 2025، الذي يرصد البنوك الأكثر قدرة على تحقيق نمو في حصتها السوقية من حيث القيمة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بناءً على تصورات العملاء، وقد حقق البنك الأهلي المصري إنجازًا بارزًا باحتلاله المركز السادس عالميًا والأول في مصر في هذا التصنيف المرموق.

وأعرب محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بتصنيف البنك الأهلي المصري والذي عكس قدرة البنك على الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، مما يسهم في الحفاظ على قوة أصول البنك وثبات أدائه، كما يعكس هذا التصنيف أداء البنك المتميز على مستوى بناء العلامة التجارية، وترسيخ الثقة لدى عملائه، إلى جانب دوره المتنامي في دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، كما يعد هذا التصنيف مؤشراً على مدى قدرة البنك على بناء قيمة حقيقية لعلامته التجارية، مضيفا ان تميز البنك الأهلي المصري بكونه أحد أبرز البنوك العربية والإفريقية في قائمة الخمسين الأوائل عالميًا والذي لا يقيس فقط أقوى أو أكبر البنوك، بل يركّز على العلامات التي تمتلك قدرة حقيقية على خلق قيمة مستقبلية من خلال بناء علاقة قوية مع العملاء وتحقيق تجربة مصرفية متميزة.

حيث ان القدرة على التواصل مع العملاء تعد عنصرًا أساسيًا في نمو العلامة التجارية، إلى جانب تلبية الاحتياجات العملية، وتقديم تجربة رقمية سلسة وملائمة لاحتياجات عملائه.

حيث يستند تصنيف "أفضل 50 علامة تجارية مصرفية" لعام 2025 إلى أبحاث ميدانية أجرتها المؤسسة بين يناير 2024 ومايو 2025 في 26 سوقًا عالميًا ويقيس التقرير قوة العلامة التجارية من خلال ثلاثة معايير رئيسية:

 قدرة البنك على تلبية احتياجات العملاء.

 التميز ومدى تفرد العلامة المصرفية في السوق.

 مدى تذكر العملاء للبنك عند اتخاذ قراراتهم المصرفية.

بنك اهلى مصر

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

أرشيفية

هل زيارة أهل البيت تخالف السنة؟ أستاذ فقه بجامعة الأزهر يوضح

هشام جمال وزوجته ليلى

بتعرف تطبخ وأجلت خطوبتي لرحيل الـ 4 المنتجين.. هشام جمال عن زوجته ليلى

أرشيفية

خبير: الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ليست رد فعل للسوق بل تصحيح لمسار مالي طويل

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

