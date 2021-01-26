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ديني

خالد الجندي: عدم الالتزام بالوقاية من كورونا عقوبته قتل نفس ..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدين أمرنا بالأخذ بالأسباب والحذر، والمسلم لابد أن يكون فى حالة تيقظ وتوقى الشر والاعتماد على الله، ويتوكل على الله ولا يتواكل، لافتا إلى أن من لا يفعل هذا الأمر يعتبر لا يطبق الإسلام بشكل صحيح.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه الأسبوعى "ليطمئن قلبى"، المذاع على إذاعة (ميجاfm )، اليوم الثلاثاء: "من لا يطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، يعتبر لا يطبق الإسلام، ويرتكب جريمة قتل نفس وسيحاسب عليها يوم القيامة، لأنك سمحت لهذا الفيروس فى الانتشار وتعطيل مؤسسات العامة فى مواجهته، فضلا عن إهدار المال العام بعدم التزامك، وهذا الأمر ستحاسب عليه.

ناصحًا: "علينا اتباع القاعدة الفقهية الأصولية لا ضرر ولا ضرار، الضرر إنك تصيب نفسك وهذا لا يرضاه الإسلام، والضرار هو الحاق الضرر بالغير، وهذا مخالف لأوامر الله، وتعاليم ولى الأمر اللى هو لقانون اللى بيحاول يحمى الناس".
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