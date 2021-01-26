الرعاية الصحية تزف بشرى سارة للمواطنين بخصوص التأمين الصحي.. فيديو

قال الدكتور محمد فهيم موسي، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الهدف من النظام الموحد للسجلات الطبية بمستشفيات التأمين الصحى الشامل هو ضمان جودة الخدمة، منذ البداية ودخول المواطن الوحدة حتى تحويلة لـ مستشفى لتلقى العلاج.





وأضاف مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه تم تسجيل 650 ألف ملف منتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل بـ محافظة بور سعيد.





ولفت إلى أن المواطن سيكون له ملف واحد به كل شئ، مؤكدًا أن هذا الملف يكون إلكتروني، وأكد أنه فى الماضى المريض يكون له ملف لـ البطنة و ملف لـ العظام و ملف لكل مريض يعانى منه ولكن فى النظام الجديد سيكون واحد فقط.





وأشار إلى أن المواطن يتم عمل فحص شامل له حال التسجيل، فأي شئ يعانى منه سيكون فى الملف.





وأوضح أن المصريين على موعد مع منظومة صحية مبهرة، وكشف أن ما يتم فى بور سعيد سيتم تعميمة على جميع المحافظات.