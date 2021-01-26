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أخبار العالم

بيان أمريكي عاجل يكشف توجهات إدارة بايدن نحو القضية الفلسطينية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:40 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أعلن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدعم حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال ميلز في كلمة له بمجلس الأمن، إن سياسة الرئيس جو بايدن ستدعم مبدأ حل الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل، والذي تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي، أن إدارة بايدن تعتزم استئناف المساعدات الفلسطينية واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وأكد ميلز أن الإدارة الأمريكية الحالية ستستمر في دعوة دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على أن يعترف كل من سيطبع مع إسرائيل أن ذلك ليس بديلًا عن إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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